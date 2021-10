[DC FanDome] 1er trailer pour Catwoman: Hunted

L'un des prochains films d'animation de DC Comics et Warner Bros., annoncé il y a déjà quelques mois, s'est enfin dévoilé un peu à l'occasion de la DC FanDome. En effet, le premier trailer du film Catwoman: Hunted a été partagé, que vous pouvez retrouver ci-dessous.

Ce que l'on peut noter en premier est l'aspect très "japanisé" de l'animation, ainsi qu'un ton et une ambiance qui dénote franchement avec ce que l'on a pu voir par le passé. On voit également que Batwoman, la Kate Kane actuelle, sera de la partie pour un rôle qui ne devrait pas être négligeable.

Au doublage, nous retrouverons Elizabeth Gillies en Catwoman , Stephanie Beatriz en Batwoman et Lauren Cohan pour Julia Pennyworth. Catwoman: Hunted sortira courant 2022.

D'autres films ont également été annoncés lors de la DC FanDome, avec Teen Titans Go! & DC Super Hero Girls: Mayhem in the Multiverse, Green Lantern: Beware My Power, et Battle of the Super Sons. Nous aurons également droit à un nouveau court-métrage sur John Constantine.