[DC FanDome] Wonder Woman 3 officialisé

Par Patty Jenkins et avec Lynda Carter

La princesse amazone sera bien de retour au cinéma sous les traits de Gal Gadot, alors qu'un troisième opus pour la franchise a été confirmé lors de la DC FanDome. Et c'est la réalisatrice des deux premiers films, Patty Jenkins, qui a elle-même annoncé la nouvelle, avouant que le projet est en développement.

Mais elle n'est pas la seule à avoir fait une apparition surprise lors de convention virtuelle de DC Comics, puisque l'actrice Lynda Carter, célèbre pour son incarnation de Wonder Woman à la télévision dans les années 60, a aussi confirmé la nouvelle. Et ainsi dévoilé qu'elle sera à nouveau présente dans le film, après son introduction dans la scène post-générique de Wonder Woman 1984, en tant qu'Asteria.

Aucune date n'est annoncé pour le film, mais il est évident que ce ne sera pas dans l'immédiat, notamment parce que Jenkins travaille sur un autre film pour Disney, Star Wars: Rogue Squadron, dont la sortie est prévue pour décembre 2023.