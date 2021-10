Marvel dévoile une courte scène d'Eternals

La nouvelle franchise de Marvel Studios arrive dans quelques jours et la promotion continue de suivre son chemin. Parmi les nombreuses vidéos d'Eternals que les équipes de Kevin Feige ont dévoilé, une courte scène vient détailler certains plans aperçus dans les trailers.

On y voit 3 Éternels, Ikaris, Kingo et Makkari, faire face à des Déviants en bord de mer dans une époque lointaine. L'intérêt principal est de découvrir les pouvoirs des trois héros avec les rayons laser d'Ikaris, la super-vitesse de Makkari et les tirs d'énergie de Kingo.

Après les succès relatifs de ces films estivaux et le record établi par Venom du côté de Sony, Marvel Studios doit beaucoup compter sur Eternals pour pleinement relancer ses recettes et les storylines de son univers. Le film dirigé par Chloé Zhao durera 2 heures 36, faisant de lui l'un des plus longs du MCU, et la réalisatrice promet que ces deux scènes post-générique auront de grandes répercussions pour la suite.

Eternals débarque dans les salles obscures françaises le 3 novembre prochain. Avez-vous hâte ?