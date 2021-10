​​​​​​​Urban Comics annonce l'arrivée de l'ère Infinite Frontier

En Mars 2021, après Future State qui avait duré 2 mois en VO, DC avait lancé une nouvelle ère avec beaucoup de changements dans les équipes créatives et la prise en compte de tout l'historique de l'éditeur suite à Batman : Death Metal accomplissant les objectifs de DC Rebirth.



Cette nouvelle ère débute avec DC Infinite Frontier qui inaugurera la nouvelle collection DC Infinite pour un volume de 360 pages à 35 euros. Il contiendra Infinite Frontier #0, Infinite Frontier #1-6 et Infinite Frontier Secret Files #1-6. Sortie prévue le 21 janvier 2022.

Depuis la fin de la guerre contre Perpetua et le Batman qui rit, il est établi que notre Terre fait partie d'un ensemble de dimensions parallèles appelé le Multivers. Mais quand des héros sont remplacés par des doubles d'autres dimensions et que la Quintessence composée d'êtres surpuissants est neutralisée, une nouvelle menace va nécessiter l'alliance de héros aussi XX que Roy Harper , Flash, Jade, Obsidien, Thomas Wayne ou Calvin Ellis, le président Superman ! Après les événements de Batman DEATH METAL, la nouvelle ère de DC Comics débute dans cet album !



Pour la première vague qui sortira en Janvier, on se concentrera sur la trinité DC avec les séries suivantes :

Après avoir libéré Gotham de l'emprise du Joker et s'être confronté aux nouveaux venus Clownhunter et Ghost Maker, Batman pensait avoir repris les destinées de sa ville en main. Mais le nouveau maire Christopher Nakano, allié à l'industriel Simon Saint, est bien décidé à mettre en place à même de purger Gotham de ses justiciers. Dépossédé de sa fortune, Bruce Wayne parviendra-t-il à mener à bien sa croisade contre le crime ?

Depuis peu, Superman sent que ses pouvoirs ont perdu de leur puissance. Se pourrait-il que l'Homme d'Acier s'affaiblisse ? Ses récents combats semblent en attester... Mais ce passage à vide n'aura pas raison de son abnégation à défendre les opprimés. Face à des adversaires aussi redoutables que Mongul, cependant, cela risque d'être différent, car celui-ci s'apprête à lancer sa plus grosse offensive, et ses vaisseaux, en orbite autour de la planète, ont justement mis cap sur la Terre.

Lorsque Diana ouvre les yeux, elle est sans pouvoirs ni souvenirs au centre d'une guerre perpétuelle. Elle découvre qu'elle est à Asgard, où les plus grands guerriers sont réunis après leur mort et se battent jour après jour, réapparaissant après chaque mort grâce aux Valkyries. Mais ce monde qui semble fait pour elle est sur le point de s'effondrer : l'arbre Yggdrasil qui le maintient est malade et menace de mourir, et les Valkyries disparaissent. Le destin de Diana est-il de le sauver, ou de rejoindre l'Olympe comme lui suggère une mystérieuse voix ?...