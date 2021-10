[Sorties Comics] Vendredi 08 Octobre

Urban Comics



Alors que les attaques de monstres se font de plus en plus rares, il devient difficile pour Geralt de vivre de son métier de Sorceleur. Alors qu'il explore d'autres possibilités de carrière, il reçoit une requête de la maire d'une petite ville dont les enfants sont régulièrement capturés par des foglets. Geralt plonge dans le passé mystérieux d'une mère en deuil et de son fils enlevé, oscillant entre les récits de l'enlèvement et de troublantes visions. Luttant contre sa paranoïa, sa perte de confiance en lui et ses suspicions grandissantes envers la maire de la ville et son mage, Geralt devra s'en remettre à son intuition pour résoudre ce mystère...

Contenu vo : The Witcher : Fading Memories #1-4

