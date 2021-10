Urban Comics annonce l'arrivée de la Justice Society of America

Une nouvelle attendue pour beaucoup de lecteurs français avec l'arrivée de la série Justice Society of America par Geoff Johns et Dale Eaglesham. À noter, c'est le second run du scénariste sur l'équipe qui est publié ici, mais il est accessible même sans avoir lu le précedent volume. Se situant après les événements d'Infinite Crisis et 52, on suit la construction d'une nouvelle JSA mélangeant nouvelle et ancienne générations.

Intitulé Justice Society of America Le nouvel âge, le 1er tome sera disponible dans la collection DC Classiques, pour un volume de 480 pages à 35 euros. Il contiendra Justice Society of America #1-15 et Justice League of America #8-10. Sortie prévue le 14 janvier 2022.