La série Champions de Marvel se termine cette semaine

Une nouvelle série régulière va prendre fin chez Marvel Comics cette semaine. Champions va connaître sa conclusion dans son dixième numéro à paraître ce mercredi, une information confirmée par l'éditeur.

L'année dernière, le scénariste Danny Lore et l'artiste Luciano Vecchio ont repris les rênes de la série et il était prévu d'y mettre fin avec Champions #10, d'après les informations de GamesRadar.

Depuis son retour sur les étalages des comicshops en 2016 avec la relance gérée par Mark Waid et Humberto Ramos, cette série sur les super-héros adolescents de Marvel était devenu un titre pérenne, subissant tout de même plusieurs relaunchs et changements d'équipes créatives.

Cette annonce "express" de l'annulation rappelle celle de la série Guardians of the Galaxy d'Al Ewing qui s'est récemment clôturée au numéro 18 concluant l'arc "The Last Annihilation".