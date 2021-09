[Sorties Comics] Mercredi 29 Septembre

Panini Comics



Steve Gerber, Sal Buscema



L'atypique groupe des Défenseurs, incluant entre autres le Docteur Strange, Namor et Hulk, est pour la dernière fois chapeauté par Steve Gerber, avec des épisodes de plus en plus fous culminant avec l'apparition de Howard le Canard.

(Contient les épisodes US The Defenders (1972) 31-41 et Annual 1 et Marvel Treasury Edition (1974) 12, précédemment publiés dans Hulk (Collection Flash) 12, 14-15, Namor (Arédit) 8 et inédit)

Prix : 35€