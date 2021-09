La bande annonce du film d'animation Injustice

Superman vs Joker

Gros succès en comics après s'être inspiré de l'univers crée dans un jeu vidéo, Injustice est désormais adapté en film d'animation. La bande annonce est enfin disponible.

Injustice présente un monde dans lequel le Joker a poussé Superman trop loin, en le piègant et lui faisant porter le coup fatal à Lois Lane, ce qui va le rendre fou et le transformer en tyran. Suivi par une grande partie de la Justice League, il va imposer son régime, que seul Batman et quelques résistants vont tenter d'opposer.

Injustice sortira le 19 octobre prochain en digital et en physique.