[Sorties Comics] Vendredi 24 Septembre

Urban Comics

Dans un futur possible, Bruce Wayne est mort mais le Batman est toujours vivant et actif. Mais qui est vraiment ce nouveau justicier et quels sont ses liens avec l'une des familles les plus influentes de Gotham ? Et l'ancien Batman est-il vraiment décédé ?

Contenu vo : Contenu : Future State - Batman/Superman #1-2 ; Future State - The Next Batman #1-4 ; Future State- Robin Eternal #1-2 ; Future State - Harley Quinn #1-2

Prix : 35€