Andrew Garfield revient sur le projet avorté autour des Sinister Six

C'est un projet qui avait pointé le bout de son nez à plusieurs reprises et qui était finalement sur le point de se réaliser. Cependant, après l'échec The Amazing Spider-Man 2, tout est tombé à l'eau. Aujourd'hui, Andrew Garfield est revenu sur le projet. Comme vous allez le constater, c'était bien parti selon lui.

Voici ce qu'il a déclaré :

J'ignore à quel point on en était proche, mais j'ai bien eu plusieurs réunions, et c'était vraiment excitant. Je dois bien le dire, j'aime beaucoup Drew, et j'adore La maison des les bois, et les autres trucs qu'il a fait. On s'entendait à merveille. J'ai adoré sa vision, il est si unique, étrange, différent et si peu conventionnel dans ses choix créatifs. Alors c'était clairement deux mois très fun, mais c'est la vie. Cela aurait été cool. Peut-être qu'un jour il aura l'occasion de le faire, mais cela aurait été cool.