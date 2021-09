Lors du Playstation Showcase de Sony, parmi les autres nouveautés et annonces concernant l'unviers Marvel, nous avons eu notre premier aperçu de Spider-Man 2 (cette fois-ci en images tournant sur une PS5).

Peter et Miles feront face au symbiote Venom et peut-être également à Kraven, on peut en effet entendre une voix avec un accent particulier qui peut faire penser à Sergeï Kravinov.

Le jeu est prévu pour 2023 donc il faudra s'armer d'un peu de patience.