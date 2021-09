Marvel Unlimited fait peau neuve avec 8 titres digitaux exclusifs

Marvel Comics a travaillé sur une refonte de sa plateforme digitale de comics Marvel Unlimited et en plus de la mise à jour, l'éditeur a choisi d'investir le terrain des comics numériques en relançant Infinity Comics, une gamme de titres hedbomadaires et exclusifs à cette plateforme. Huit titres ont pour le moment été dévoilés.

Avant de quitter la franchise mutante après Inferno, Jonathan Hickman fait équipe avec Declan Shalvey pour X-Men Unlimited. Il s'agit d'un titre prenant place pendant la période Reign of X sur Krakoa qui s'intéressera à différents mutants au fil des numéros. Wolverine sera au coeur du premier arc face à l'organisation A.I.M. Le premier numéro est disponible gratuitement ici.

Kelly Thompson poursuit les aventures de Jeff, son requin terrestre créé dans les pages de West Coast Avengers, dans une série dessinée par Gurihiru dont les deux premiers numéros sont déjà disponibles sur l'application.

Les versions enfantines des personnages Marvel sont de retour. Skottie Young et Dax Gordine font revivre cette aventure dans Giant-Size Little Marvels qui promet l'apparition d'une flopée de héros et de vilains, dont Iron Man , Captain America, Doom et Rocket. Les épisodes 1 et 2 sont déjà publiés.

Captain America est le héros d'une publication Infinity Comics par Jay Edidin et Nico Leon. Dans cette série dont les deux premiers numéros sont sur l'application, Steve Rogers doit faire face à une groupe de suprémaciste blanc qui s'est emparée de la Cloche de la Liberté à Philadelphie.

Héros d'un film au cinéma depuis quelques jours, Shang-Chi va faire équipe avec White Fox dans ce titre digital alors qu'un poison se propage dans le monde. Déjà l'écriture de Legend of Shang-Chi, Alyssa Wong revient pour écrire le personnage avec l'artiste Nathan Stockman. L'arc complet en 4 numéros est à découvrir.

Autre star estivale de Marvel Studios, Black Widow aura droit à un one-shot en compagnie d'Hawkeye pour partir à "la chasse à l'Oeuf de Pâques" dans une mission qui devrait s'avérer personnel pour Natasha. Mark Russell, Anny Maulina et Irma Kniivila s'occuperont de ce numéro.

Débutée en juillet, la mini-série Amazing Fantasy de Kaare Andrews va se doter d'un préquel centré sur Wolverine , toujours situé dans l'univers alternatif créé par l'artiste.

Marvel relance Spider-Man Loves Mary Jane avec une nouvelle série digitale dans laquelle MJ ne connait pas l'identité de Spider-Man et se retrouvera tirailler entre Peter Parker et son alter-ego costumé. Présentée comme une nouvelle série, il devrait finalement s'agir d'une adaptation dans le format Infinity Comics du matériel déjà publié dans les années 2000 de Sean McKeever et Takeshi Miyazawa. Les 5 premiers numéros sont disponibles.

Marvel prévoit également des publications calibrées pour leur format digital et écrites par Robbie Thompson racontant les origines de plusieurs personanges comme Moon Girl et Devil Dinosaur, Black Panther ou Captain Marvel .

Ces Infinity Comics sont des publications en format vertical, adapté aux smartphones, qui peuvent aussi inclure du son et du mouvement au fil des planches pour donner une impression d'animationa aux comics. D'après Marvel, ces titres seront exclusifs à Marvel Unlimited et ne devraient pas être publiés en format papier traditionnel pour le moment. D'autres séries exclusives sont à venir sur Deadpool ou Venom par exemple, l'éditeur prévoyant de publier environ 100 numéros d'ici la fin de l'année 2021.