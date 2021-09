Petite news rapide pour signaler que Marvel a dévoilé deux poster ainsi qu'un petit clip video afin de faire la promotion du prochain épisode de leur série animée What if...? Comme vous allez pouvoir le constater, il n'y a pas de doute. On sera bien en plein Marvel Zombies !

Pour le clip, il suffit de cliquer ici. Concenrant les posters, les voici :

Pour rappel, l'épisode sera disponible dès demain sur Disney +.