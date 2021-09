Peach Momoko réinvente Thor et Storm dans Demon Days

Demon Days : Cursed Web, troisième numéro de la saga de Peach Momoko, est paru cette semaine et les lecteurs ont pu découvrir dans les dernières pages Thor et Storm qui seront au coeur du prochain volet de cette histoire, à paraitre en décembre 2021.

Intitulé Demon Days : Rising Storm, l'artiste poursuivra dans ce numéro l'histoire de Mariko Yashida et introduira donc ses versions des deux avatars du tonnerre dans cette vision de l'univers Marvel inspiré du folklore japonais.

Le numéro de lancement de cette histoire, Demon Days : X-Men, aura également droit à une version Creator's Cut en décembre avec une nouvelle couverture et qui présentera les pages de l'artiste en noir et blanc, agrémentées de crayonnés, designs de personnages et planches laissées de côté.