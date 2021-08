[Review VF] Cemetery Beach

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Cemetery Beach. Le numéro est écrit par Warren Ellis et est dessiné par Jason Howard. Il est sorti le 20 août pour 15.50 euros. Il contient les titres US Cemetery Beach #1-7.

Prisonnier d'un camp bâti sur une colonie extra-terrestre entièrement peuplée de fous, un jeune explorateur va tenter de s'échapper de ce monde en perdition.

Une mission suicide pour laquelle il ne peut attendre l'aide que d'une seule personne : une jeune meurtrière. Leur plan : s'échapper... à pieds !

Bienvenue sur une planète de merde.

Le quatrième de couverture parle d'un récit d' "action pure". On est encore loin de la vérité. On a rarement vu un Warren Ellis aussi déchaîné. Pour faire simple, il est rare de voir le personnage principal assis. Le synopsis n'exagère pas lorsqu'il mentionne que les protagonistes doivent s'échapper à pied dans le sens où ils passent leur temps à courir. Le pire, c'est que cela passe sans aucun problème. Il n'y a que peu de dialogues mais le rythme est tel que le lecteur se prend clairement au jeu. De plus, Mike et Grace sont peu orthodoxes et le duo fonctionne plutôt bien. C'est la même chose concernant les dialogues d'ailleurs. Ils ont beau être peu nombreux, le background est installé dès les deux-trois premières pages (ndlr : les seules à être à peu près "posées") et l'univers reste plutôt bien exploité, ce qui n'était pas forcément gagné vu le nombre d'échanges entre les personnages.

Au final, nous avons un récit qui fait du 90 à l'heure et qui fonctionne bien. Oui, 90 à l'heure. Cela n'a pas l'air d'être beaucoup, mais dans le sens où neuf fois sur dix, on roule entre 30km/h et 80km/h dans notre beau pays, 90 km/h, cela va déjà très vite !

Ma spécialisation, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Je suis l'idiot qu'on balance en territoire inconnu pour observer, identifier et collecter des bricoles diverses. Moi, ça me va bien. J'aime pas trop le bruit, pas tellement causer non plus...

Pour ce qui est de la partie graphique, le travail de Jason Howard est plutôt bon. Son trait possède un côté "brut" qui colle plutôt bien à l'univers de Warren Ellis. Les expressions des visages sont bien représentées et les mouvements des personnages offrent un certain dynamisme aux différentes cases. Autant dire que cela apporte un grand plus au titre dans le sens où Mike et Grace passent leur temps à courir. La colorisation est également efficace tandis que la cover est à la fois sobre et intriguante.

En bonus, vous trouverez la galerie de couvertures par Jason Howard.