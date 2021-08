James Gunn dément la rumeur du spin-off autour de Bloodsport

C'est sur son compte Twitter que le réalisateur de The Suicide Squad a expliqué la chose. En effet, il a été demandé à James Gunn de confirmer la rumeur selon laquelle un spin-off autour de Bloodsport serait en développement. Autant dire que la réponse est on ne peut plus claire. Voici ce qu'il a répondu :

Il est possible que nous ayons plus de Bloodsport dans un futur proche - c'est quelque chose que j'aimerais voir ! - mais il n'y a rien en développement à l'heure actuelle. Cette histoire est donc fausse.

Pour résumer, la rumeur est fausse pour aujourd'hui. Mais dans un avenir proche... qui sait ?

De votre côté, seriez-vous intéressé par un tel projet ?