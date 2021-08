Séances de dédicaces pour le mois de septembre avec Album Comics

La célèbre librairie Album Comics dévoile son festival pour le mois de septembre. Plus d'informations sont tombéss ces derniers jours et autant dire qu'il y a du beau monde !

LA RENTRÉE DES COMICS



Act 1 (HiComics)



Vendredi 3 Septembre - 18h/20h

- Dédicace VIPs à Album Comics Paris pour Simone Di Meo (We Only Find Them when They're Dead) & Dike Ruan (Bleed Them Dry)

- Vente d'originaux en A3 de Dike Ruan (voir détails en magasin)

- 1 ex-libris sera offert pour chaque réservation

==> Simone Di Meo nominé aux Eisner Awards 2021 comme Best Cover Artist & Best New Series pour We Only Find Them when They're Dead

Dimanche 5 Septembre - A partir de 15h

- Dédicace Générale à Album Comics Paris pour Simone Di Meo seulement

- 1 dessin sera offert par tirage au sort aux participants de la Dédicace Générale

- 1 ex-libris sera offert pour chaque réservation



Act 2 (Panini)



Vendredi 10 Septembre - 18h/20h

- Dédicace VIPs pour Olivier Coipel (I Am Batman , Thor, Magic Order)



Samedi 11 Septembre

- Distribution FCBD VO toute la journée



+ Soirée CinéMasterClass avec Lee Bermejo & Olivier Coipel :

- Masterclass avec Ben & Joe

- Projection Batman 1989 de Tim Burton en VOST



Dimanche 12 Septembre - A partir de 15h

- Dédicace Générale pour Olivier Coipel

- 1 dessin d'Olivier Coipel à gagner au tirage au sort



Act 3 (Urban)



Vendredi 17 Septembre - Batman Weekend - 18h/20h

- Dédicace VIPs pour Lee Bermejo

- Avant-Première Batman The World + Ex-libris

- Jaquette Exclusive Batman Damned



Samedi 18 Septembre - Batman Weekend - A partir de 15h

- Dédicace Alkor "Spécial Batman Day"



Dimanche 19 Septembre - Batman Weekend - A partir de 15h

- Dédicace Générale pour Lee Bermejo

- Jaquette Exclusive + Ex-libris

- 1 dessin de Lee Bermejo à gagner au tirage au sort