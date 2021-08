Un comic book Cowboy Bebop publié chez Titan Books

Alors que le célèbre anime Cowboy Bebop s'apprête à lancer sa version "live-action" sur Netflix, avec les premières images de la série dévoilées cette semaine, l'éditeur Titan Books en profite pour étendre la franchise avec plusieurs sorties de livres. La plus importante est une mini-série de comic book, Cowboy Bebop: The Comic Series, en quatre numéros, qui paraîtra à partir de décembre, par Dan Watters et Lamar Mathurin. On y suivra l'équipe dans de nouvelles aventures, durant l'année 2171.

Voici la couverture variante signée Stanley “Artgerm” Lau.

Il y aura également deux autres publications avec en novembre un roman prequel à l'anime, intitulé Cowboy Bebop: A Syndicate Story: Red Planet Requiem. Il sera écrit par Sean Cummings. Et enfin, un livre making-of de la série Netflix : Cowboy Bebop: Making the Netflix Series, qui contiendra une préface du showrunner de la série, André Nemec.