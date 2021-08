Doom Patrol : Premières images de Madame Rouge

La Doom Patrol et toute son excentricité sera de retour le 23 septembre prochain sur HBO Max, et acceuillera pour l'occasion de nombreux vilains, dont Madame Rouge ! Le personnage sera interprété par l'actrice Michelle Gomez, qui a déjà fait des merveilles dans des rôles de méchante sur les séries Doctor Who et Chilling Adventures of Sabrina.

Mais comme souvent dans Doom Patrol, le personnage ne sera pas totalement noir et blanc, et rejoindra d'ailleurs au départ l'équipe de DC, ayant oublié qui elle est et quels sont ses pouvoirs. On la voit d'ailleurs sur l'une des deux photos en compagnie de Cyborg et Rita, dans le manoir.

Créée en 1964 dans Doom Patrol #86, par Arnold Drake, Madame Rouge fait partie du groupe de vilains la Confrérie du Mal, avec le Cerveau et Monsieur Mallah, qui prendront également part à cette troisième saison. Elle possède notamment le pouvoir de changer d'apparence (shapeshifting).