Jake Gyllenhaal rejoint l'adaptation d'Oblivion Song

Déjà annoncée il y a quelques temps, l'adaptation d'Oblivion Song vient de passer une étape majeure dans sa pré-production. Le long-métrage a trouvé sa tête d'affiche en la personne de Jake Gyllenhaal, qui a évidemment déjà mis un pied dans le monde des adaptations de comicbooks en jouant Mysterio dans la franchise Spider-Man.

Pour ce projet, New Republic Pictures a acquis les droits et travaillera donc avec Skybound Entertainment pour porter la licence sur grand écran. L'acteur sera également producteur du projet via la compagnie New Studios.

Oblivion Song présente un monde dans lequel 300 000 habitants de Philadelphie ont mystérieusement disparu vers une autre dimension dix ans auparavant. Les lecteurs découvrent alors Nathan Cole, personnage qu'interprètera Jake Gyllenhaal, qui n'abandonne pas les recherches et souhaite ramener les survivants qu'ils retrouvent. Cette oeuvre de science-fiction lancée en 2018 par Robert Kirkman et Lorenzo de Felici, que nous avions pu interviewer au lancement de la série, s'est récemment terminée avec son 36ème numéro.

À l'époque où Universal était chargé de développer cette adaptation, Sean O'Keefe avait été embauché pour écrire un script et il n'est pas précisé si son travail sera conservé. Avec cette annonce, la production semble en tout cas repartir de plus belle et il faut s'attendre maintenant à voir quel réalisateur sera rattaché au projet.