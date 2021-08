[Preview VO] Darkhawk #1

Après un one-shot anniversaire il y a quelques mois, Darkhawk est à nouveau mis en lumière par Marvel Comics avec un peu de changement pour tenter de relancer le héros. Exit Chris Powell, dans cette mini-série, l'homme derrière le costume n'est plus le même et c'est Connor Young, un jeune basketteur plein de promesses avant un diagnostic médical fatal, qui se retrouve avec l'amulette et devra composer avec ses pouvoirs tout frais tout neufs.

Écrit par Kyle Higgins et illustré par Juanan Ramirez, Darkhawk #1 est à découvrir dès demain pour $4.99 avec des couvertures de Iban Coello, Leinil Francis Yu et Ron Lim.