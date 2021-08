Donny Cates et Ryan Stegman rejoignent aussi Substack

Les jours passent et la liste de créateurs qui rejoignent Substack n'arrête pas de s'étoffer. Cette fois-ci, ce sont Donny Cates et Ryan Stegman, le duo derrière le run à succès sur Venom, qui débarquent sur la plateforme avec l'imprint KLC Press du scénariste. Ils embarqueront également John J. Hill, lettreur, designer et manager qui les épaulent déjà depuis quelques temps.

Le gros projet du duo sera la série Vanish, création super-héroïque annoncée il y a quelques temps avec laquelle ils pourront encore plus se lâcher selon leurs dires. Une série avec "de grosses bagarres, de grosses explosions mais aussi de gros moments d'émotion" que les deux compères qualifient comme leur "merdier émo".

Mais les lecteurs pourront également découvrir deux autres titres écrits par Donny Cates. Megan Hutchinson-Cates viendra accompagner son mari aux dessins pour Flood, un western horrifique sous-marin, avec Dee Cunniffe aux couleurs. La suite du titre The One You Feed illustré par Dylan Burnett, précédemment publié via Panel Syndicate, débarquera également sur Substack. Les trois séries seront pré-publiées en digital sur la plateforme avant une parution en physique chez Image Comics.

Comme il est d'usage sur la plateforme de newsletters, les fans peuvent souscrire à un abonnement pour accéder au contenu de cet imprint. Pour une souscription mensuelle à 7$, ils auront droit à une copie digitale de chaque série ainsi qu'à tous les posts du duo qui promet encore plus d'interaction, des chats vidéos mensuels avec les créateurs ou des vidéos de conseil en dessin ou en script de Stegman et Cates.

Concernant les abonnements annuels, ceux qui optent pour la formule à 80$ auront droit à des copies physiques des numéros 1 de chaque série, livrées à l'internationale, plus un accès à une loterie pour des sketchs originaux de l'artiste et d'autres contenus exclusifs à venir. Pour l'abonnement GOAT à 300$, ce sont plusieurs variant covers pour les différentes séries qui sont proposées.

KLC Press (ou Kid Love Chains Press) semble en tout cas déjà rencontrer pas mal de succès étant donné la fanbase du duo. À titre d'exemple concernant les posts, ceux qui ont souscrit ont déjà pu découvrir 5 pages de crayonnés de Ryan Stegman sur la série Vanish. Comme d'autres scénaristes, cette annonce n'indique pas le départ de Donny Cates de chez Marvel, il reste à la tête de Thor et le prochain relaunch de Hulk, avec également d'autres projets tenus encore secrets.