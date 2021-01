Fin du Venom de Donny Cates et Ryan Stegman en avril

Il n'y aura pas que le run de Ta-Nehisi Coates sur Black Panther qui prendra fin en avril. Véritable pierre angulaire de l'univers Marvel depuis son relaunch en 2018, la série Venom de Donny Cates se terminera au numéro 200, un épisode anniversaire XXL pour lequel il retrouvera évidemment son acolyte Ryan Stegman, artiste qui a lancé la série et illustré les events Absolute Carnage & King in Black, et pléthore d'autres artistes qui ont accompagné le scénariste pendant son run.

Ce numéro s'intéressera particulièrement aux conséquences du crossover actuel qui voit Knull envahir la planète Terre et mettre Eddie Brock , son symbiote et tous les héros Marvel en très grande difficulté. Venom #200 sera la conclusion d'une saga qui aura duré 3 ans et complètement bouleversé la mythologie symbiotique de Marvel, une fin dont les deux créateurs sont fiers et qui sera l'apogée de tout ce qu'ils ont pu construire.

Il permettra également "d'ouvrir le premier chapitre du reste de la vie de Venom " et de se tourner vers l'avenir d'après les sollicitations de l'éditeur. Venom #200 sera disponible en avril avec une couverture régulière de Ryan Stegman et des alternatives de Jock et Mr. Garcin.