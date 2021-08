Jonathan Hickman quitte les X-Men

Jonathan Hickman avait relancé les X-Men en profondeur avec ses mini-séries House of X et Powers of X en 2019. Depuis, le scénariste gérait la destinée des mutants, écrivant une saga passionnante, et plus longue que prévu, dont la prochaine étape se nomme Inferno, un évènement X-Men prévu pour la fin d'année qui devrait apporter son lot de réponses. Mais il s'agira aussi de la dernière histoire des X-men pilotée par Hickman puisqu'il quittera la franchise à sa fin. Il s'agira donc de la conclusion de son run.

Que les fans de l'auteur se rassurent, il ne quitte cependant pas Marvel et est déjà en train de travailler sur un gros projet pour l'éditeur. Quant aux X-Men, une série hebdomadaire est prévue en janvier et devrait mener à un gros relaunch de la ligne des mutants.