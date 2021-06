X-Men : Inferno de Jonathan Hickman se dévoile

Révélé il y a quelques jours, Marvel lève un peu plus le voile sur le titre Inferno de Jonathan Hickman. Cette mini-série sera composée de 4 numéros de 40 pages illustrés tour à tour par Valerio Schiti, R.B. Silva et Stefano Caselli.

Le titre semble être une suite spirituelle au diptyque House of X/Powers of X en tant que nouveau chapitre central de la saga imaginée par le scénariste. Inferno reprendra plusieurs intrigues laissées plus ou moins en suspens notamment concernant Mystique, Moira MacTaggert ou Nimrod comme cela avait été teasé dans un numéro récent de X-Men. Comme pour HoX/PoX, Mark Brooks y est allé de son petit visuel promotionnel.

A travers ces 4 numéros, de nombreux secrets devraient être révélés par Jonathan Hickman. Inferno #1 arrive en septembre avec Schiti aux dessins.