La prochaine extension Marvel's Avengers inclut Crossbones

Sorti il y a presque un an, le jeu vidéo Marvel's Avengers va avoir droit à une nouvelle extension avec War for Wakanda dès demain. Dans cette nouvelle intrigue, les joueurs découvriront Black Panther et son pays aux prises avec Klaw. Mais celui-ci ne sera pas le seul vilain à découvrir.

Une scénariste de Crystal Dynamics a révélé que Crossbones, qu'on a pu découvrir dans le MCU sous les traits de Frank Grillo, sera également de la partie :

Crossbones a parmi les dialogues de comics les plus icôniques car il s'amuse tellement mais il a aussi plus d'un tour dans son sac. Il y a toujours beaucoup de discussion autour de qui nous pensons que nos vilains doivent être. Klaue ne salit pas les mains de la même manière que d'autres antagonistes, donc nous avions besoin d'un personnage qui n'aurait aucun problème avec ça.

L'extension War for Wakanda du jeu Marvel's Avengers sort le mardi 17 août 2021 sur toutes les consoles. Son trailer dévoilé pendant l'E3 2021 est disponible juste ici.