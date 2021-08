L'event Darkhold embarque Black Bolt et la Guêpe

Il y a quelques jours, Marvel Comics révélait le nouveau look de Blade pour l'événement Darkhold à venir, lancé par Steve Orlando et Cian Tormey en septembre. Ce n'est pas le seul héros qui aura son propre one-shot puisque Scarlet Witch, personnage central de l'histoire, embarquera également la Guêpe et Black Bolt, qui auront aussi droit à un relooking pour l'occasion.

Darkhold : Wasp mettra à l'honneur Janet Van Dyne pour qui la lecture du livre interdit fera remonter à la surface certains événements de sa vie comme sa relation avec Hank Pym ou un court passage comme une véritable guêpe, évoqué par son nouveau look. Jordie Bellaire fera ses débuts chez Marvel en tant que scénariste avec Claire Roe aux dessins et une couverture du frenchie Paul Renaud.

Le second one-shot Darkhold : Black Bolt sera écrit par Mark Russell et illustré par David Cutler. Le leader des Inhumains aura quant à lui fort à faire pour contrôler son pouvoir après la lecture de l'occulte manuscrit. Il aura également le droit à un design imaginé par Cian Tormey et la couverture du numéro sera signée Travel Foreman.

Avant ces 2 one-shots publiés en novembre 2021, cet événement longtemps repoussé à cause de la crise sanitaire débutera donc en septembre avec un épisode Darkhold : Alpha suivi par deux autres numéros spéciaux sur Blade et Iron Man en octobre. Spider-Man devrait également avoir le droit au sien en décembre avant le Darkhold : Omega qui viendra clôturer cette saga.