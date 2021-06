La série Darkhold de retour sur le planning de Marvel

Plus d'un an après sa date de sortie initiale

Plus d'un an après sa date de sortie initiale, Marvel Comics va enfin sortir son titre Darkhold. Le numéro Alpha écrit par Steve Orlando et illustré par Cian Tormey sera sur les étalages des comicshops le 22 septembre prochain.

Prévue initialement en juin 2020, Darkhold devait être une publication plus ou moins événementielle qui s'intéressait à l'artéfact mystique éponyme qui apparaîtra finalement quelques mois plus tard dans la série WandaVision. Mais la crise sanitaire liée au Covid-19 en a décidé autrement et le titre n'a pas vu le jour à temps pour accompagner la sortie de la série Disney+.

Cette publication mettra donc en scène Scarlet Witch qui tentera d'arracher le Darkhold, le livre de la magie noire écrit par Chton, au Doctor Doom et réunira Iron Man, la Guêpe, Black Bolt, Blade et Spider-Man pour mener à bien cette mission. Après Darkhold Alpha #1, cinq one-shots centrés sur chacune des recrues de Wanda devraient être publiés avant de conclure l'histoire avec un numéro oméga.