Un événement intitulé Darkhold chez Marvel en juin

En amont des traditionnelles sollicitations de l'éditeur, Marvel Comics a révélé quelques nouveaux titres qui viendront garnir les étalages des comicshops en juin. Parmi ceux-là, les débuts d'une série teintée de magie et d'occulte : Darkhold.

Aux manettes, nous retrouverons Steve Orlando, anciennement exclusif chez DC, et Cian Tormey pour un numéro Alpha qui posera les bases de l'intrigue à venir. Les auteurs s'intéresseront au Darkhold, autrement appelé le Livre des Damnés récemment aperçu dans le titre History of the Marvel Universe. Ecrit par Chthon, cet artefact va être complété par l'un des plus grands sorciers du Multivers (Doctor Doom ?), ce qui ne plaît pas à l'ancien dieu. Pour contrer cette menace, Scarlet Witch s'entourera des plus grands héros qui devront céder à leur part sombre, d'après la description fournie par Marvel.

Plus d'informations à venir, en attendant voici la couverture de Darkhold Alpha #1 par Greg Smallwood :