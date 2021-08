Batman va quitter Gotham après Fear State

La série Batman va connaître plusieurs changements d'importance, à la fois éditoriaux et narratifs, en novembre 2021. En plus du départ de James Tynion IV vers de nouveaux horizons créatifs, elle verra le Chevalier Noir prendre ses distances avec Gotham City dans la conclusion de l'arc Fear State.

Si le dernier numéro du titre avec Tynion IV aux commandes sera Batman #117, le scénariste mettra un terme à son intrigue avec Batman: Fear State: Omega, one-shot qui promet de chambouler le paysage de Gotham. D'après les sollicitations dévoilées par DC Comics, Bruce Wayne, déjà frappés par les conséquences de The Joker War, quittera cette fois-ci complètement la ville à l'issue du run de l'auteur, sans préciser vers où et pourquoi.

L'éditeur précise en tout cas que ce numéro introduira "un nouveau status-quo qui résonnera à travers le DCU pour les années à venir", laissant présager que le départ de Batman après 81 ans à Gotham ne sera pas que l'affaire de quelques numéros. Mais "ce nouveau jour qui se lève sur la ville" ne se fera pas sans héros pour la protéger puisque ces alliés seront là pour remplir le vide laissé par Bruce.

Toutefois, l'ancien milliardaire ne sera pas bien loin puisqu'un nouvel événement se profile pour janvier 2022. Publié le même jour que le one-shot oméga, Detective Comics 2021 Annual #1 servira de prologue au futur arc "Shadows of the Bat" d'après la description de DC. Après les événements du A-Day et la destruction de l'Asile D'Arkham , un nouvel établissement verra le jour : la Tour D'Arkham (Arkham Tower en VO). Et le rôle que devra occuper cette tour sera au coeur d'un conflit qui opposera Batman et Nightwing. Le synopsis du numéro indique aussi que l'événement devrait se cantonner aux pages de Detective Comics et promet l'introduction d'un nouveau vilain.

Malgré le départ inattendu de la tête pensante de la ligne Batman, le justicier sera donc encore bien occupé dans les mois à venir.