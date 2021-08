Deux mini-séries consacrées aux Robins en novembre

DC Comics projette de mettre en avant ses Robins au mois de novembre, avec l'annonce de deux mini-séries consacrées au personnage et ses différentes incarnations. Tout d'abord Robin & Batman, qui nous ramènera à l'époque des premières années de Dick Grayson dans le costume du sidekick de Batman . Ce sera en trois numéros, signé Jeff Lemire et Dustin Nguyen, excusez du peu.

L'autre mini-série, Robins, est la gagnante du tournoi lors duquel les lecteurs avaient pu voter pour le pitch qu'ils voulaient le plus voir transformé en série. Avec Tim Seeley et Baldemar Rivas aux commandes, la mini en six numéros verra tous les personnages ayant porté le costume de Robin réunis (Dick, Tim, Jason Todd, Stephanie Brown, et Damian Wayne) pour contrer une menace commune qui clame être le Robin original.

Robin & Batman débutera le 9 novembre, suivie par Robins, le 16 novembre.

Et voici quelques pages preview de Robin & Batman, par Lemire et Nguyen.