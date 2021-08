Panini récupère la licence Star Wars Légendes

Après un teaser il y a quelques jours, Panini a annoncé avoir récupéré la licence Star Wars Légendes en France. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais maintenant c'est officiel ! Les publications débuteront dès novembre, avec comme collection principale la Star Wars Epic Collection. Les albums qui la composeront auront une couverture souple, feront environ 450 pages et seront proposés à 25€. Comme l'éditeur en prend l'habitude, une version cartonnée sera proposée, mais cette fois au prix de 30€.

Panini nous promet aussi d'autres formats, notamment des intégrales, proches de celles de Marvel, qui proposeront les comics publiés chez Marvel de 1977 à 1986.

Pour rappel, en plus de cette période, les Star Wars Légendes sont des comics qui étaient publiés chez Dark Horse, contenant l'univers étendu officiel de 1991 à 2014. Puis, Star Wars a été racheté par Disney et cet univers est reparti de zéro chez Marvel. Il s'agit des séries Star Wars déjà publiées par Delcourt et en collection Hachette.