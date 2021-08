Mark Waid de retour chez DC en 2022

Plus de dix ans après

Alors qu'il n'avait plus travaillé pour l'éditeur DC Comics depuis 2008 (à l'exception d'un one-shot récent pour Death Metal), et que les deux parties semblaient être en mauvais termes, le scénariste Mark Waid vient d'annoncer qu'il travaille sur un projet qui sera publié l'année prochaine par DC.

C'est lors d'une interview pour le podcast A Hero Story, en expliquant un mécanisme narratif qu'il avait utilisé durant son run sur Flash , avec notamment la révélation du Reverse-Flash, que Waid a dévoilé qu'il était confronté au même type de problème avec un projet qu'il écrit actuellement pour l'éditeur. On ne sait évidemment pas de quoi il s'agit pour le moment, ni même si ce sera un retour en tant que scénariste régulier ou simplement un projet individuel.

On doit à Mark Waid chez DC un run très réputé sur Flash/Wally West, le graphic novel Kingdom Come, Superman: Birthright, ou encore la série hebdomadaire 52, au côté de nombreux autres scénaristes. Il tenait même un poste d'éditeur chez DC dans les années 80, avec de rejoindre BOOM! Studios en tant que rédacteur en chef en 2007.