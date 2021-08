[Sorties Comics] Jeudi 12 Aout

Jungle



Le grand retour de Bartman en librairie !



Dans une saga de super-héros qui s’étend sur des décennies (et des dizaines de pages !), Bartman affronte le plus mystérieux des criminels de sa carrière ! Les destins seront révélés ! Les loyautés seront mises à l’épreuve ! Les identités seront confondues !



C’est, avant tout, la dernière et la plus grande histoire de Bartman jamais racontée !

Prix : 14.95€