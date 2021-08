[Zap' MDCU] Sorties du 04/08/2021: Suicide Squad

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 04 août! Chez Image Comics, on a testé la série The Me You Love in the Dark et on continue de suivre Geiger. Chez Marvel, on est retourné voir la nouvelle série X-Men. Chez DC Comics, on poursuit la lecture de Suicide Squad, the Nice House on the Lake, Batman et Crush & Lobo et on a été voir la conclusion de Crime Syndicate et la nouvelle mini-série du Black Label : Suicide Squad: Get Joker .

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) Chapter 2: Catching the Wave Ecrit par Gerry Duggan Dessiné par Pepe Larraz Couverture de Pepe Larraz

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Book 3 Ecrit par James Tynion IV Dessiné par Alvaro Martinez Bueno Couverture de Alvaro Martinez Bueno





(1) Book 1 Ecrit par Brian Azzarello Dessiné par Alex Maleev Couverture de Alex Maleev





(1) Earth-3 Part 2 Ecrit par Robbie Thompson Dessiné par Dexter Soy, Eduardo Pansica & Julio Ferreira Couverture de Eduardo Pansica & Julio Ferreira

LES GRANDS DE L'INDé