Date et teaser pour Doom Patrol saison 3

La plus déjantée des équipes de super-héros sera de retour pour une troisième saison dès le rentrée, alors qu'HBO Max annonce la date de diffusion pour la suite de Doom Patrol, fixée au 23 septembre. Un teaser a également été dévoilé par la même occasion, continuant de faire grimper le curseur du bizarre !

Parmi les nouveautés de la saison, nous découvrirons Madame Rouge (Michelle Gomez), la Sororité de Dada, et la Dead Boy Detective Agency, avec Ty Tennant et Sebastian Croft joués par Edwin Payne et Charles Rowland, accompagnés de Crystal Palace (Madalyn Horcher).