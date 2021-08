La mort de Doctor Strange embarque Spider-Man et White Fox

Cet automne, Marvel Comics a confié à Jed MacKay l'écriture d'une mini-série The Death of Doctor Strange qui, comme son nom l'indique, mettra l'univers Marvel face à la mort de son Sorcier suprême. En parallèle, plusieurs one-shots dédiés à différents personnages ont été prévus et après ceux concernant les Avengers et la Strange Academy, ce sont Spider-Man et White Fox qui seront à l'honneur d'un numéro spécial en novembre.

Le scénariste du titre principal s'occupera du numéro sur le Tisseur avec Marcelo Ferreira au dessin. Dans son testament, le bon docteur désire faire de Peter Parker le protecteur de New York face aux forces magiques. Seul petit problème, lui aussi ne sera plus dans le coin cet automne et c'est son remplaçant sous le costume de Spider-Man , Ben Reilly, qui devra s'en charger avec l'aide de Black Cat.

Le second one-shot écrit par Alyssa Wong et illustré par Andie Tong mettra en scène White Fox, piégée pour des meurtres qu'elle n'a pas commis. La mort de Strange va libérer des envahisseurs magiques qui se retrouveront à Séoul, tuant des innocents, et qui se mêlent au passé et aux origines de l'héroïne.

The Death of Doctor Strange débute en septembre chez Marvel Comics et ces deux numéros spéciaux seront à retrouver en novembre 2021. Le timing de la mini-série pose en tout cas des questions, alors que le second film autour du personnage interprété par Benedict Cumberbatch arrive en mars 2022. Mais qui pourra lui succéder comme Sorcier suprême ?