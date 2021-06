Marvel dévoile la nouvelle équipe créative d'Amazing Spider-Man

Nous avons appris, il y a peu, que le run de Nick Spencer sur Amazing Spider-Man prendra fin en septembre prochain, après trois années. Marvel nous dévoile aujourd'hui la nouvelle équipe créative qui reprendra le titre, qui ne sera pas relancé au numéro 1, comme c'est souvent le cas de nos jours.

À patir d'Amazing Spider-Man #75, en octobre, c'est une équipe de scénaristes qui prendra le relais, composée de Kelly Thompson, Zeb Wells, Saladin Ahmed et Cody Ziglar. Au dessin, l'artiste principal sera Patrick Gleason, qui devrait sans doute être accompagné par d'autres noms qui ne sont pas encore connus, puisque le titre retrouvera un rythme de trois numéros par mois !

Nous savons d'ors et déjà que le premier arc de la nouvelle équipe créative verra le retour du clone de Peter Parker , Ben Reilly. Celui-ci aura à nouveau comme objectif de devenir Spider-Man , et aura désormais la Beyond Corporation pour couvrir ses arrières.

Une preview de cette nouvelle direction sera publiée dans le numéro Spider-Man/Venom du Free Comic Book Day 2021, le 13 août.