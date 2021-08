Les scénaristes de Spider-Man 3 et Doctor Strange 2 étaient en contact

Le multivers est arrivé en trombe dans le MCU avec la série Loki et Doctor Strange into the Multiverse of Madness plongera évidemment dans ce concept. Si Marvel Studios et Sony se refusent encore à confirmer l'aspect multiversel de Spider-Man : No Way Home, les déclarations récentes du scénariste derrière le show Disney+ et Doctor Strange 2 viennent un peu plus appuyer l'idée d'un multivers présent dans le prochain opus arachnéen.

Dans le podcast de The Playlist, Michael Waldron a confié avoir échangé avec Chris McKenna et Erik Sommers, scénaristes du troisième film Spider-Man, pendant l'écriture du script pour être sûr que tout s'accordait bien. "Tes équipes de production sont en communication constante avec ces équipes de production pour être sûr de ne pas bousiller l'un ou l'autre projet", a-t-il expliqué. Ayant travaillé tous les trois auparavant pour la série Community, les auteurs se connaissent bien et Waldron pouvait "s'assurer de ne pas ruiner" ce qu'il faisait.

Avec l'implication déjà connue de Stephen Strange dans No Way Home, Waldron s'assurait peut-être que l'intrigue du personnage collerait à celle prévue dans son propre long-métrage. Mais difficile de ne pas imaginer le scénariste s'assurer que l'implication du multivers dans leurs films respectifs soient cohérents.

Spider-Man: No Way Home arrive en salles le 15 décembre prochain avec le retour plus ou moins officiel de plusieurs personnages des sagas précédentes. Doctor Strange into the Multiverse of Madness lui emboîtera le pas avec une sortie prévue le 23 mars 2022.