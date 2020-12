Spider-Man 3 : le Doctor Octopus d'Alfred Molina de retour

Jamie Foxx ne sera pas le seul rescapé des précédentes sagas arachnéennes à apparaître dans Spider-Man 3. Après des semaines de rumeurs, Alfred Molina fera bien son comeback en reprenant son rôle de Doctor Octopus dans le MCU.

D'après les informations de The Hollywood Reporter, l'acteur plongera à nouveau dans la peau du personnage 16 ans après une prestation mémorable dans le Spider-Man 2 de Sam Raimi. Comme le souligne le média, cette annonce couplée au retour de Jamie Foxx lie enfin les 3 générations de Spider-Man portés au cinéma.

Avec la présence de Doctor Strange au casting de ce troisième opus et la volonté du MCU de se tourner vers le multivers, cette confirmation de la présence d'Alfred Molina continuera d'alimenter l'idée d'un film réunissant les 3 différents Peter Parker. Par ailleurs, la chaîne Youtube de Sony en Amérique latine avait publié il y a quelques jours une vidéo demandant au public lequel des Spider-Man était leur préféré avant d'ajouter qu'avec "le multivers Marvel, tout peut arriver". La vidéo a ensuite été retirée de la plateforme quelques heures plus tard.

L'idée d'un film inspiré de Spider-Verse apparait ainsi de plus en plus probable et la production de Spider-Man 3, actuellement en tournage, ne cessera d'être scrutée. La sortie du film est prévue pour décembre 2021.