Doctor Strange sera présent dans Spider-Man 3

Après Tony Stark et Nick Fury dans les deux premiers films, Spider-Man aura un nouveau mentor pour le troisième volet de ses aventures, à savoir le Doctor Strange ! Selon THR, Benedict Cumberbatch jouera dans le Spider-Man 3 de Marvel Studios et Sony.

La présence du personnage précise encore plus la piste du Multivers, après l'annonce du retour de Jamie Foxx en Electro , et d'autres rumeurs sur des acteurs des anciennes franchises. Le lien paraît d'autant plus évident que le second film Doctor Strange parlera lui-même des univers parallèles, puisque son titre est Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Comme indiqué plus tôt dans la journée, le tournage de Spider-man 3 devrait reprendre dès la semaine prochaine. La reprise est très proche aussi pour Doctor Strange 2.