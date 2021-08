Le plein d'infos sur la série What If...?

La prochaine série Marvel Studios à débarquer sur Disney+ sera animée, puisqu'il s'agira du concept What If...?, qui proposera des versions alternatives des évènements qui se sont déroulés dans le MCU. De nombreuses informations sur la série ont été dévoilées depuis quelques jours, le moment est donc venu d'en faire un point complet.

Tout d'abord, le nombre d'épisodes de la première saison a été dévoilé, il y en aura en tout neufs. Il devait y en avoir dix à l'origine, mais l'un des épisodes n'a pas pu être fini à temps, notamment en lien avec la situation sanitaire, et sera reporté sur la seconde saison. On sait également que les épisodes dureront à peu près une demi-heure chacun, avec quelques variations.

Concernant la continuïté de la série par rapport au MCU, le producteur Brad Winderbaum a confirmé que le lien avec la série Loki , et le lancement du multivers, n'est pas un hasard.

"Ce n'est pas une coïncidence si la série arrive juste après Loki . Le multivers a fait éruption dans toutes les directions possibles. What If...? nous donne une chance de l'explorer. Je pense que sans aller dans les détails, je peux vous dire que What If...? en tant que projet, en tant qu'histoire qui existe au sein du MCU, est aussi important que n'importe quelle autre et faite partie intégrante de cette fresque.

Au niveau du doublage des personnages, on apprend que le regretté Chadwick Boseman apparaît dans quatre épisodes de cette première saison. Il y interprète des versions différentes de son personnages de T'Challa. Winderbaum affirme qu'ils ont tenu à honorer cette dernière performance de l'acteur, en retouchant très peu son travail, et en lui offrant une superbe bande originale, qui signera ses adieux au MCU. Dans le même temps, Dave Bautista a révélé qu'il n'a pas été contacté pour doubler le personnage de Drax, qui n'aura donc pas la même voix dans la série.

Enfin, parmi toutes les versions alternatives des personnages du MCU, l'un sera plus important et plus mis en avant que les autres. Il s'agit de Captain Carter, la Peggy Carter ayant reçu le sérum du super-soldat, qui apparaîtra dans plusieurs saisons, et qui aura un lien particulier avec le narrateur de la série, le Gardien, Uatu.

What If...? débutera le 11 août sur Disney+.