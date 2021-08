[Zap' MDCU] Sorties du 28/07/2021: Robin

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 28 juillet ! Chez DC Comics, on a lu Batman Secret Files consacré à Huntress, Wonder Woman: Black and Gold, Robin, Inifnite Frontier et Detective Comics. On a aussi testé Icon & Rocket Season One et Superman: Son of Kal-El . Chez Marvel, on a jeté un oeil à Amazing Fantasy et à la conclusion d'Avengers Mech Strike. Chez Valiant, on lit la suite de Shadowman.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Huntress : See You Ecrit par Mariko Tamaki Dessiné par David Lapham Couverture de Irvin Rodriguez Ecrit par Mariko Tamaki Dessiné par David Lapham Couverture de Irvin Rodriguez





(1) Shadowman #4 Ecrit par Cullen Bunn Dessiné par Jon Davis-Hunt Couverture de Jon Davis-Hunt Ecrit par Cullen Bunn Dessiné par Jon Davis-Hunt Couverture de Jon Davis-Hunt

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Full Spectrum Diplomacy Ecrit par Al Ewing Dessiné par Stefano Caselli Couverture de Valerio Schiti Ecrit par Al Ewing Dessiné par Stefano Caselli Couverture de Valerio Schiti





(1) Chapter 1: Arrival Ecrit par Kaare Kyle Andrews Dessiné par Kaare Kyle Andrews Couverture de Kaare Kyle Andrews Ecrit par Kaare Kyle Andrews Dessiné par Kaare Kyle Andrews Couverture de Kaare Kyle Andrews





(1) Argent Star Finale Ecrit par Daniel Warren Johnson Dessiné par Daniel Warren Johnson Couverture de Daniel Warren Johnson Ecrit par Daniel Warren Johnson Dessiné par Daniel Warren Johnson Couverture de Daniel Warren Johnson





(1) Sinister War Part 1 Ecrit par Nick Spencer Dessiné par Frederico Vincentini & Frederico Sabbatini Couverture de Mark Bagley Ecrit par Nick Spencer Dessiné par Frederico Vincentini & Frederico Sabbatini Couverture de Mark Bagley





(1) Mech Strike Conclusion Ecrit par Jed MacKay Dessiné par Carlos Magno Couverture de Kei Zama Ecrit par Jed MacKay Dessiné par Carlos Magno Couverture de Kei Zama

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(2) Infinite Incorporated Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Paul Pelletier, Jesus Merino, Tom Derenick, Xermanico Couverture de Mitch Gerads Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Paul Pelletier, Jesus Merino, Tom Derenick, Xermanico Couverture de Mitch Gerads





(1) Way of the Demon Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Jorge Corona Couverture de Gleb Melnikov Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Jorge Corona Couverture de Gleb Melnikov





(1) Episode 1: She Ready Ecrit par Reginald Hudlin Dessiné par Doug Braithwaite Couverture de Taurin Clarke Ecrit par Reginald Hudlin Dessiné par Doug Braithwaite Couverture de Taurin Clarke

LES GRANDS DE L'INDé