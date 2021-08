Un nouveau héros Marvel débarque dans le MCU et les salles de cinéma dès le 1er septembre en France. Marvel Studios a dévoilé une nouvelle affiche pour Shang-Chi et la légende des dix anneaux, ainsi qu'une vidéo dans laquelle le boss Kevin Feige explique la génèse du film, et notamment son lien avec le tout premier film du MCU, Iron Man.