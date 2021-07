Disney répond à la plainte de Scarlett Johansson

On vous annonçait hier que l'actrice Scarlett Johansson a attaqué Disney en Justice sur le choix de diffusion du film Black Widow, en simultanée dans les cinémas et en streaming via Disney+ Premium Access. Un choix qui ferait perdre de l'argent à l'actrice qui incarne Natasha Romanoff , puisque son contrat stipule que ses revenus sont étroitement liés au succès du film au box-office, qui a forcément été moins impressionnant qu'attendu. C'est aujourd'hui au tour de Disney de répondre à son actrice, dans ce qui devient une joute verbale exposée au grand public.

Il n'y a absolument aucun mérite dans cette plainte. L'attaque en Justice est triste et pénible dans sa manière insensible de mépriser les horribles et prolongés effets de la pandémie du covid-19. Disney a totalement respecté le contrat de Ms. Johansson et au-delà de ça, la sortie de Black Widow sur Disney+ avec Premier Access a significativement augmenté sa capacité à gagner des compensations additionnelles en plus des 20 millions de dollars qu'elle a déjà reçus à ce jour.

Il a également été révélé que Scarlett aurait tenté de renégocier son contrat au moment où Disney et Marvel Studios ont fait le choix de cette double distribution du film, mais que les principaux intéressés auraient fait la sourde oreille.

Un conflit qui signe sans doute de manière définitive le sort de Scarlett Johansson du côté de Marvel Studios, après avoir interprété Black Widow dans huit films différents.