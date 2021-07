Le podcast Batman: Unburied a trouvé son Bruce Wayne

En février dernier, Jim Lee avait pris la parole pour détailler les plans de podcast narratif de DC Comics en partenariat avec Spotify. Pour inaugurer sa ligne, le projet Batman: Unburied était annoncé et les premiers éléments de casting sont aujourd'hui connus avec les voix qui incarneront Bruce Wayne et Alfred Pennyworth.

Winston Duke, interprète de M'Baku chez Marvel Studios, donnera de la voix pour Batman et sera assisté par Jason Isaacs, ancien Lucius Malefoy de la franchise Harry Potter, dans le rôle de son majordome.

Plus de détails sur cette série audio écrite par David S. Goyer ont également été dévoilés. Bruce Wayne est un médecin légiste qui travaille au Gotham Hospital et chargé d'examiner les corps des victimes d'un horrible serial killer appelé The Harvester. Pour affronter cette menace et remplir sa tâche en tant que Batman, il devra dépasser ses propres démons intérieurs. Aucune mention du Joker cette fois-ci, alors que Goyer avait laissé entendre que les auditeurs se verraient chuchoter des choses à l'oreille par la nemesis du Chevalier Noir .

Pour l'heure, Batman: Unburied n'a pas de date de sortie mais une sortie plus tard dans l'année était évoquée au moment de l'annonce. Plusieurs autres projets de ce genre sont prévus, Jim Lee ayant évoqué précédemment beaucoup de personnages comme Catwoman, Zatanna, Riddler ou encore Harley Quinn.