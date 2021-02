DC prévoit plusieurs podcasts pour Spotify

Avec un accord signé en 2020 entre DC Comics et Spotify, l'éditeur souhaite pleinement investir le terrain du podcast. Lors d'un événement en ligne de la plateforme de streaming, Jim Lee en a profité pour passer une tête et évoquer des projets narratifs audio liés à plusieurs grandes figures DC (dont le Joker et Harley Quinn , non mentionnés ci-dessous) :

Nous prévoyons de faire un podcast sur Catwoman /Katana, Superman et Lois Lane , Wonder Woman, Riddler, Batgirl... il y a tellement de personnages géniaux à explorer. C'est un partenariat sur le long-terme entre Warner Bros, DC et Spotify et je pense que les fans seront très enthousiastes et accueilleront cela comme quelque chose de nouveau et complémentaire à tout ce que l'univers DC peut proposer.

En attendant, c'est bien évidemment Batman qui aura l'honneur d'inaugurer ce partenariat avec un premier podcast narratif prévu plus tard dans l'année. Intitulé Batman Unburied, il est produit par David S. Goyer qui s'est également permis de teaser l'idée "cauchemardesque" d'un Joker qui viendrait chuchoter des choses à l'oreille de l'auditeur..

Un partenariat ambitieux dont l'avenir dépendra sûrement de l'accueil qui sera fait à ce premier podcast Batman Unburied. Que pensez-vous de ce genre de projets ?