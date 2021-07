Nouvelle série policière pour Rick Remender chez Image Comics

Au milieu des sollicitations pour octobre 2021, Image Comics a révélé le lancement d'une nouvelle série pour Rick Remender pour laquelle il sera accompagné par l'artiste André Lima Araujo (Generation Gone), Chris O'Halloran et Rus Wooton.

Un an après The Scumbag, le scénariste lance cette fois-ci une ongoing policière intitulée A Righteous Thirst for Vengeance et décrite comme une rencontre des films Léon et Les Sentiers de la perdition. Un homme devient malgré lui l'ange-gardien d'une famille quand il découvre sur le dark web qu'une cible innocente a un contrat sur la tête, initié par de riches et puissants hommes qui n'ont jamais rien craint.

Une ambiance beaucoup plus noire que ces récents travaux qui devrait permettre à André Lima Araujo de livrer des planches assez brutales. L'artiste fournit également la couverture régulière et Tula Lotay se charge de la version alternative.