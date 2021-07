Sortie rapide en blu-ray et digital pour Black Widow

Alors que les chaines de cinéma se plaignent déjà des chiffres d'entrées revus à la baisse à cause de la diffusion en simultanée sur Disney+, ça ne va pas s'améliorer alors que les sorties de Black Widow en VOD, et ensuite en physique, sont déjà très proches. Le plus récent film de Marvel Studios sera disponible à l'achat sur les plateformes de streaming dès le 10 août prochain, alors que la sortie en 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD est elle annoncée au 14 septembre pour les États-Unis.

Si on en croit les sites de vente français, la version physique du film est annoncée au 12 novembre pour nous. La conséquence de ces sorties rapides est donc forcément un run dans les cinémas qui touche déjà bientôt à sa fin, pour un film qui aura eu tant de difficultés à y être diffusé, avec de nombreux reports liés à la pandémie du covid-19.

Parmi les bonus que contiendra le Blu-ray/DVD, on retrouvera : un bétisier, neufs scènes coupées, une introduction du film par la réalisatrice Cate Shortland, une featurette sur le lien qui s'est créé entre Scarlett Johansson et Florence Pugh durant le tournage, et une featurette sur la production à grande échelle du film.